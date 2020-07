Tariffe Tari e Imu 2020 in consiglio comunale giovedì prossimo

BRINDISI – Argomenti caldi per quanto riguarda le tasche dei cittadini, in discussione nella seduta del consiglio comunale di Brindisi convocata per le 9,30 di giovedì 9 luglio. In primo piano i regolamenti e la determinazione delle tariffe Imu e Tari per il 2020. C’è anche un progetto per realizzare in via temporanea nel piazzale del Multisala Andromeda un drive-in e un’arena per la proiezione di spettacoli cinematografici, adeguando il servizio alle strategie di prevenzione del Covid-19. Ma c’è anche una parte importante legata alle risposte che l’amministrazione Rossi dovrà fornire sullo stato del progetto di Cala Materdomini e delle bonifiche nel sito Micorosa.

Interrogazione presentata dal consigliere Oggiano ed altri: “Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del Sin di Brindisi area Micorosa”; interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle: “Buoni spesa”; interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle: “Stato dei lavori del cantiere Cala Materdomini”; interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle: “Accertamento della conformità urbanistica ex articolo 3 del Dpr 383/1994 mediante Conferenza dei Servizi semplificata attivata dal Provveditorato alle Opere pubbliche della Puglia per l’installazione di monoblocco prefabbricato presso la banchina di Costa Morena Est per controlli security crociere”; interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle: “Resoconto impiego risorse ex articolo 208 del Codice della Strada”.

Adeguamento Statuto comunale, approvazione; approvazione Regolamento delle Entrate Comunali; Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea ad esclusiva finalità turistica; approvazione Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (Imu); Imposta municipale propria (Imu), approvazione aliquote anno 2020; approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari); approvazione delle tariffe ai fini della Tari anno 2020.

Seguono alcuni adempimenti di ordine finanziario e tecnico: riconoscimento debito fuori bilancio riveniente da sentenze e/o atti di precetto per sentenze del giudice di pace di Brindisi per contenziosi instaurati avverso sanzioni al Codice della Strada. Importo complessivo 1.398,30 euro; approvazione dell'allegato "Piano di Emergenza Diga del Cillarese" che rappresenta l'integrazione e aggiornamento con il rischio Diga del Piano di emergenza comunale di Protezione Civile.

Il consiglio comunale di Brindisi, infine, dovrà pronunciarsi sulla proposta avanzata dalla gestione del Multisala Andromeda per l’allestimento nel parcheggio ad uso pubblico di un drive-in e di un'arena temporanei. Conferma dell'interesse pubblico all’erogazione di servizi culturali.