Maurizio Landini a Oria per un dibattito sul caporalato

ORIA – Arriverà il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, per commemorare ad Oria le tre donne braccianti morte 26 anni fa in un incidente stradale, mentre andavano al lavoro a bordo di un furgone. La manifestazione si volgerà il 4 luglio dalle 17.30 davanti al monumento, tra via Latiano e viale Regina Margherita, che commemora le vittime del caporalato, opera dello scultore Carmelo Conte.

Qui sarà deposta una corona di fiori e sarà apposta una targa commemorativa del sindacato dei lavoratori agricoli e agroalimentari della Cgil, la Flai: “Le grandi battaglie portate avanti della Flai e della Cgil hanno contribuito fortemente a conquistare una legge di civiltà come la 199 del 2016 che ha come obbiettivo quello di sconfiggere lo sfruttamento e la piaga del caporalato, ad oggi ancora presente nel nostro territorio, sia per i lavoratori italiani che lavoratori immigrati e che per tutti vanno riconosciuti pari diritti e pari dignità”, ricorda un comunicato.

Sono previsti interventi di lavoratori e dei familiari delle tre donne perite in quell’incidente, e del segretario Flai di Brindisi, Antonio Ligorio. Quindi il saluto del sindaco Maria Carone, e una tavola rotonda sul fenomeno del caporalato e sulle misure di contrasto allo stesso, che sarà introdotta da Antonio Gagliardi, segretario generale Flai Cgil Puglia, e con gli interventi di Antonio Macchia segretario generale Cgil Brindisi, Riccardo Rossi, presidente della Provincia, Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia, Mario Loizzo, presidente del Consiglio Regionale e Giovanni Mininni, segretario generale Flai Cgil. Maurizio Landini concluderà la manifestazione. Coordinerà il dibattito Antonio Portolano, giornalista.