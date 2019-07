La Stp cerca responsabile amministrativo, al via la selezione pubblica

BRINDISI – La Società trasporti pubblici Brindisi ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa - area operativa esercizio - Area Professionale 1a – Parametro retributivo 250 Ccnl Autoferrotranvieri. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del 2 settembre 2019.

Requisiti

I requisiti per partecipare sono: diritto di cittadinanza; possesso di Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria; adeguata conoscenza della lingua italiana; patente di guida di categoria B in corso di validità; godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza; assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso; possesso dei requisiti generali per l’ammissione agli impieghi pubblici; non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso enti locali o aziende pubbliche o private con provvedimento definitivo; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati.

Esenzione da tossicodipendenze ed alcool dipendenze e possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni per le quali è selezione; esperienza almeno triennale e in qualità di lavoratore dipendente, della prima o seconda area professionale presso aziende che esercitino prevalentemente attività di Trasporto pubblico locale, oppure esperienza almeno quinquennale presso Pubbliche Amministrazioni nel settore della programmazione e pianificazione dei servizi pubblici di trasporto in qualità di Funzionario.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Inoltre gli stessi requisiti dovranno essere posseduti durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione e all’atto della eventuale assunzione.

Il profilo di Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa si riferisce a lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano con ampi margini di discrezionalità e autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Versione integrale dell’Avviso di Selezione, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, è pubblicata sul sito www.stpbrindisi.it ed affissa all’Albo della sede sociale e presso il PuntoSTP in Brindisi alla via Cappellini civ.18.

