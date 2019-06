Selva di Fasano, arredi urbani restaurati grazie a lavoro di collaborazione

FASANO - La collaborazione tra associazione Pro Selva e amministrazione comunale ha consentito di aggiungere un altro tassello verso una Selva sempre più vivibile: da qualche giorno le trentasei panchine di viale Toledo sono state ridipinte e restaurate, eliminando i problemi di sicurezza e di stabilità. Inoltre, tutto il viale principale è stato dotato di luci a led, più luminose e a risparmio energetico, che contribuiscono a rendere più suggestive le serate silvane.

“Continuiamo a credere con atti concreti al rilancio di tutta la nostra collina – ha detto il sindaco, Francesco Zaccaria – rispondendo alla richiesta della Pro Selva abbiamo risolto prima dell’estate due problemi che si trascinavano da anni”.

Nelle scorse settimane la Pro Selva aveva presentato all’amministrazione un progetto di adozione delle panchine di viale Toledo da parte di residenti, villeggianti e attività commerciali: l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Ventrella, ha inteso provvedere alla sistemazione delle panchine con risorse comunali, in particolare con fondi rivenienti dalla tassa di soggiorno.

Al programmato intervento di sostituzione delle lampade nel tratto pedonale di viale Toledo, si è poi aggiunto l’intervento di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione nella restante parte della principale via silvana, lungo la quale sono stati posizionati e messi in funzione nuovi lampioni.

La Pro Selva ringrazia l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Zaccaria e l’assessore Ventrella, per l’attenzione e per quanto fatto, auspicando che si possano realizzare iniziative e progetti che rendano la collina un luogo da vivere nel comfort. Altre iniziative verranno messe in cantiere a breve sempre nell’ottica di una migliore fruibilità della Selva.

