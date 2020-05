Nuove case popolari al Paradiso: "Entro settembre l'assegnazione"

BRINDISI - Potrebbe avvenire il prossimo mese di settembre l'assegnazionne dei nuovi alloggi di edilizia popolare che si stanno realizzando in via della Torretta, al quartiere Paradiso. Lo ha dichiarato il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, al termine di un sopralluogo sul cantiere effettuato stamani (giovedì 14 maggio) insieme all’assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante e al dirigente Fabio Lacinio.

"Da quando è stato possibile riprendere le attività di cantiere - dichiara il primo cittadino - abbiamo voluto dare priorità a questo intervento utile ad affrontare l’emergenza abitativa, in modo da poter assegnare gli alloggi a settembre. Sono 4 le palazzine per un totale di 50 alloggi, di cui 7 a norma per persone con disabilità. Inoltre gli edifici hanno un sistema di isolamento termico che garantirà un notevole risparmio in termini energetici e di inquinamento atmosferico".

"Gli alloggi saranno - conclude Rossi - in parte destinati agli attuali occupanti delle baracche di Parco Bove, a seguito dell’esito della cabina di regia in prefettura. Vogliamo raggiungere un duplice obiettivo: riqualificare finalmente un’area del quartiere, quella di Parco Bove, con alte potenzialità sociali e garantire la casa a chi ne ha diritto".