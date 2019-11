 “Settimana dei Diritti dei Ragazzi”, al via la seconda edizione

BRINDISI - Arriva la seconda edizione della “Settimana dei Diritti dei Ragazzi”, dal 14 al 20 novembre, a Brindisi. La manifestazione raccoglie un ricco programma di attività rivolte a stimolare la partecipazione attiva dei più giovani nella progettazione di una città a misura di bambine e bambini, ragazze e ragazzi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Brindisi - Presidenza del Consiglio e assessorato Politiche Sociali, l’Ambito Brindisi-San Vito dei Normanni, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Amani” e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Gli appuntamenti della seconda edizione della “Settimana dei diritti dei ragazzi”, giovedì 14 e venerdì 15, prevedono due mattinate di workshop a Palazzo Guerrieri, sui temi del diritto all'accessibilità, all'uguaglianza, alla vita sostenibile e allo sviluppo innovativo. Gli incontri, progettati sulle tematiche proposte dai membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, verranno guidati da mentori esperti del settore che, attraverso metodologie di partecipazione innovative e non convenzionali, accompagneranno i partecipanti nell'ideazione di proposte concrete da discutere e presentare al Consiglio Comunale “degli adulti”, in programma martedì 19, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città. Tra i mentori che guideranno i sedici workshop in programma: associazioni, giornalisti, operatori culturali e del terzo settore, writer, innovatori sociali, esperti in stili di vita sostenibili, facilitatori di cittadinanza attiva.

Il programma prosegue sabato 16 novembre, dalle ore 9 alle 12, con un'azione di rigenerazione urbana e divertimento per tutti gli studenti di Brindisi. “School in action” è una giornata dedicata all'ecologia e alla riqualificazione degli spazi all'aperto della scuola primaria di “Via Sele” al quartiere Perrino.

Sarà il Parco del Cillarese, domenica 17, dalle ore 10 alle 13, la cornice dell'appuntamento “Festa e sport in città”. Una mattinata dedicata alle associazioni sportive che operano con i più giovani, per far conoscere e provare tanti sport all'aria aperta, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale Cappuccini, Brindisi Quidditch e la Salento Skate Community. Anche per i più piccoli, giochi, laboratori, musica e animazione.

La settimana continua con l'incontro di Giunta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, lunedì 18. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, durante l'appuntamento, discuterà i punti all'ordine del giorno raccogliendo le idee che andranno ad animare la seduta del Consiglio Comunale “Senior” fissata per la giornata di martedì 19, dalle ore 9,30 alle 11,30 presso la Sala Consiliare “On. Caiati”. Un appuntamento che, per la prima volta nella storia della città, porterà le voci e le proposte dei giovani cittadini di Brindisi a confronto con gli amministratori, per condividere le idee scaturite nel corso degli incontri e per fissare insieme alle Istituzioni locali alcuni obiettivi condivisi. Una significativa trasformazione dal basso per rendere Brindisi una città più vicina ai sogni e alle visioni delle ragazze e dei ragazzi che la vivono quotidianamente.

La settimana si conclude mercoledì 20 con le celebrazioni del trentennale della Convenzione Onu per i diritti dell'Infanzia da vivere nelle scuole.