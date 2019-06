Shopping on line risparmiando: ecco i giorni ideali

Sarà capitato anche a voi di effettuare un acquisto on line di un elettrodomestico, un paio di scarpe, un profumo o una macchina fotografica, e scoprire che il giorno dopo quel prezzo ha subito un rincaro sullo stesso sito.

Si chiama dynamic pricing, ed è una pratica per cui spesso certi beni e servizi costano maggiormente quando la domanda è più alta: come si fa a saperlo?

I siti web sono soggetti ad algoritmi che elaborano i dati dei visitatori dei vari portali, e analizzandoli è possibile sapere qual è il momento migliore per fare un acquisto online.

Una recente indagine realizzata da Idealo ha individuato quale sono i giorni della settimana più convenienti per fare l’acquisto on line. Il giorno migliore secondo la ricerca per acquistare i frigoriferi, per esempio, è il giovedì, giorno nel quale è possibile avere un risparmio massimo medio del –10,0%.

Il giorno peggiore, invece, il lunedì. Per quanto riguarda televisori e lavatrici, il giorno migliore per effettuare l’acquisto è il mercoledì ( si ottiene un ribasso del -4,1% e –2,9%); i giorni peggiori, giovedì e sabato. Due elettrodomestici che, in genere, non mancano nelle case degli italiani sono aspirapolvere e lavastoviglie: questi, se acquistati rispettivamente di venerdì e di martedì, consentono di risparmiare il –6,0% e –3,6%. Ma, mentre il giorno peggiore per acquistare un’aspirapolvere è il sabato, quello peggiore per una lavastoviglie è il lunedì. Infine, l’asciugatrice, se acquistata online di lunedì garantisce un risparmio massimo medio del -2,1% rispetto allo stesso acquisto effettuato di martedì.

Volete acquistare accessori per donna?

Bene, il giorno migliore per l’acquisto di scarpe è il venerdì (-11,6%), mentre per i profumi il giorno migliore è il giovedì (anche se il risparmio massimo medio è solamente del –1,6%).

E per il bambino? I passeggini, per esempio, gli e-consumer italiani potranno effettuare l’acquisto di martedì, risparmiando il –13,5% rispetto allo stesso acquisto effettuato di venerdì.

Infine, le macchine fotografiche reflex se acquistate di domenica possono garantire al consumatore un risparmio massimo medio del –9,4% rispetto allo stesso acquisto effettuato di mercoledì, giorno in cui è, invece, conveniente comprare le console di gioco.