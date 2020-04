Il sindacato Siulp dona 350 mascherine ai poliziotti del Brindisino

Il sindacato di polizia Siulp di Brindisi ha distribuito ai colleghi di tutta la provincia 350 mascherine realizzate dall’azienda “Idea sposa” di San Vito dei Normanni, nella persona di Annamaria Francavilla. A tal proposito riceviamo e pubblichiamo, di seguito, una nota del segretario generale provinciale del sindacato, Massimo Cesario.

Cari colleghi, ormai è noto a noi tutti, il momento difficile che si sta vivendo e che sta attraversando l’Italia intera. L’emergenza determinata dal Covid – 19, che si sta propagando su tutto il territorio nazionale, sta mettendo in ginocchio il Paese intero.

Il Siulp, fin dai primi momenti, si è offerto e si sta spendendo sia a livello nazionale che in ambito territoriale in modo da consentire a tutto il personale della Polizia di Stato (donne e uomini) di poter svolgere il proprio servizio in sicurezza, cercando di far applicare i protocolli per evitare il diffondersi del virus tra gli operatori stessi.

Questa organizzazione si è offerta di fornire mascherine, guanti e igienizzante a tutto il personale della Polizia di Stato sul territorio brindisino. A tal proposito, voglio esprimere un vivo apprezzamento e la mia personale riconoscenza, alla titolare dell’azienda “Idea Sposa” (San Vito Dei Normanni) nella persona di Annamaria Francavilla che, grazie alla conoscenza diretta, alla stima reciproca e al suo senso civico solidale, ha voluto donare circa 350 mascherine di ottima fattura con materiale fornito dal suo Atelier.

Mi preme precisare che questa iniziativa, intrapresa dal Siulp di Brindisi, non ha lo scopo di sostituirsi all’Amministrazione che peraltro sta svolgendo il suo lavoro egregiamente, ma si affianca al gravoso impegno a cui è chiamata cercando in qualche modo di dare un contributo per tutti gli operatori della Polizia di Stato, impegnati in prima linea a fronteggiare questa emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sottolinea che l’iniziativa intrapresa dal Siulp di Brindisi è volta a tendere la mano ad ogni collega della provincia senza distinzione di appartenenza.