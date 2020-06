Ordinanza sindacale: prorogati tutti i servizi sociali in scadenza

BRINDISI Con ordinanza firmata oggi 16 giugno dal sindaco Riccardo Rossi tutti i servizi sociali esternalizzato in scadenza sono stati riattivati e prorogati sino al 31 luglio prossimo. Lo fa sapere il Comune di Brindisi.

L’ordinanza sindacale riguarda il Polo Servizi Territoriali, il Centro per la famiglia, il Servizio di mediazione, gli Affidi, lo Sportello Sociale, l’Assistenza Domiciliare Minori, la Città dei Ragazzi, l’Assistenza Domiciliare Integrata, il Servizio Assistenza Domiciliare.

Problema cruciale, come garantire anche oltre i servizi sociali nella città di Brindisi, stante il regime particolare cui sono tenute ad ispirarsi le attività amministrative, stante lo stato di precarietà trovato dall’attuale maggioranza all’atto dell’insediamento.

Nelle more della proroga dell’affidamento alle cooperative interessate, il Comune dovrà anche procedere alla definizione e alla pubblicazione dei relativi bandi per tutti i servizi in scadenza.