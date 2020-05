Odori acri avvertiti in diversi quartieri. Avviata ispezione dell'Arpa

BRINDISI - I solidi odori acri, dei quali quasi mai è stata individuata la fonte, sono stati avvertiti nelle ultime ore nei quartieri Centro, Bozzano e Sant'Elia di Brindisi, quelli che hanno una esposizione anche a est. E con vento che soffia da est proprio questo pomeriggio, non si può che pensare alla zona industriale o comunque alle campagne che si estendono in quella zona. Il sindaco Riccardo Rossi ha chiesto ad Arpa di svolgere accertamenti "partendo dalla zona industriale". Il Dap Arpa ha quindi inviato due tecnici per un monitoraggio. Il Comune è in attesa di riscontri dell'ispezione in corso. Il personale Arpa in questo caso ha anche funzioni di polizia giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.