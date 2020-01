Scattano i soccorsi per cucciolo di foca monaca a San Gennaro

TORRE SAN GENNARO (Torchiarolo) – Grande mobilitazione, dalle 6.30 del mattino di oggi 27 gennaio, sulla spiaggia di Torre San Gennaro, località costiera del comune di Torchiarolo, a sud di Brindisi e a pochi chilometri dalla centrale Enel di Cerano, attorno ad un cucciolo di circa quattro mesi di foca monaca (Monachus monachus), specie altamente protetta in Mediterraneo dove ormai si contano solo alcune centinaia di esemplari, presenti soprattutto in Egeo e molto più raramente in Sardegna e altre località italiane.

Dovrebbe trattarsi dello stesso esemplare che il 25 gennaio era stato trovato più a sud, sulla spiaggia di Frigole (Lecce), dove era stato sorvegliato dai carabinieri forestali e da personale del Nucleo di tutela delle biodiversità di San Cataldo per evitare alla foca il disturbo antropico sino a quando, alle 16 circa, era ritornato in mare. Lo stesso problema, quello dello stress dovuto alla folla di persone che si stava radunando oggi sulla spiaggia di Torre San Gennaro, è stato fronteggiato dal cordone di militari della Guardia costiera e dei carabinieri di Brindisi e del Cites di Bari, e dalla polizia locale di Torchiarolo, giunti sul luogo assieme al servizio veterinario della Asl e all’Arpa.

Il cucciolo infatti era visibilmente bisognoso di riposo ed è stato svegliato dal vocio delle persone, che sono state pertanto allontanate. La piccola foca monaca aveva trovato rifugio sotto la piattaforma in legno di un bar aperto anche nella stagione invernale, e sono stati proprio i titolari e i primi clienti a scoprire la foca monaca. E a segnalarne la presenza. Il primo, superficiale esame avrebbe rivelato la presenza di alcuni tagli. Del cucciolo si occuperanno nelle prossime ore specialisti dell’Ispra partiti da Roma e dall’Acquario di Genova, che nel frattempo hanno impartito alcune disposizioni urgenti.

Oltre alla tutela della tranquillità del cucciolo, è necessario predisporre subito un ricovero, probabilmente una tenda riscaldata, dove indurlo ad entrare, e metterlo al sicuro dall’alta marea. Poi bisognerà trovare una sistemazione provvisoria (tra quelle prese in considerazione, anche lo Zoosafari di Fasano), per le prime cure e gli esami necessari delle condizioni di salute dell’esemplare. L’amministrazione comunale di Torchiarolo si è resa disponibile per qualunque altra necessità.

Articolo in aggiornamento