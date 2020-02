"Soliti Ignoti": un sampietrano tra i "personaggi misteriosi"

SAN PIETRO VERNOTICO – Anche due sampietrani protagonisti della puntata “Soliti Ignoti – il ritorno”, condotta da Amadeus, in onda su RaiUno alle 20.30 di oggi, venerdì 27 febbraio. Antonio Altavilla e la moglie Rossella Ditaranto, in arte “Antone & Rose” hanno messo in scena uno spettacolo di magia che ha divertito il pubblico. Antonio Altavilla, storica voce delle pubblicità dell’emittente radiofonica Ciccio Riccio, organizzatore di eventi pubblici, e oggi “Magic performer”, inoltre, ha rappresentato uno degli otto “personaggi misteriosi” e il "parente misterioso".

Lo scopo del gioco è quello di abbinare otto identità, professionali o di fama, agli otto personaggi che si presentano uno alla volta di fronte al concorrente. Ogni personaggio misterioso è munito di un "passaporto" contenente il rispettivo valore in denaro. Quello di Altavilla ammontava a 3mila euro. La concorrente ha azzeccato il suo mestiere, “l’illusionista”. “Sono Antonio Altavilla, ho 54 anni e vivo e sono nato a San Pietro Vernotico provincia di Brindisi.

Subito dopo, prima di passare agli altri sette personaggi, è andato in scena lo spettacolo di magia e illusionismo rallegrando i presenti in studio e a casa. La coppia, come ha anche precisato Amadeus, con le sue performance d’illusionismo diverte il pubblico dei parchi di divertimento di tutta Italia. Questa sera anche il pubblico di RaiUno.

