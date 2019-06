Terreni confiscati e messi a bando: sopralluogo dell'assessore Covolo

BRINDISI - Mercoledì, 12 giugno alle 16, si svolgerà il sopralluogo sui terreni confiscati alla mafia che sono stati messi a bando dall’amministrazione comunale. L’assessore Roberto Covolo, con delega ai Beni confiscati, accompagnerà coloro che hanno seguito il programma di iniziative formative “Fori”, avviato lo scorso 15 aprile, sui terreni interessati e messi a disposizione attraverso l’avviso pubblico.

Si ricorda che l’avviso pubblico del Comune di Brindisi per la gestione di questi terreni scadrà il prossimo 17 giugno alle 13. Per il sopralluogo l’appuntamento è in piazza Sant’Anastasio a Tuturano alle 16.