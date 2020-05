Movida: dietro front del sindaco, locali aperti anche oltre la mezzanotte

BRINDISI - Il sindaco Riccardo Rossi ha deciso di sospendere l’ordinanza del 29 maggio, relativa alla chiusura di ogni tipologia di attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande entro la mezzanotte, in attesa di un provvedimento omogeneo anche con gli altri comuni, come era stato stabilito dal coordinamento interforze nella giornata di ieri (29 maggio) in prefettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Se la ratio del provvedimento deve essere quella di evitare assembramenti e situazioni di pericolo - spiega il sindaco - è evidente che non può essere solo la città di Brindisi ad adeguarsi. È invece necessario un provvedimento omogeneo che eviti l’esodo da un comune all’altro alla ricerca di spazi di condivisione consentiti. È necessario ricordare che non siamo ancora tornati alla vita normale e che dobbiamo farlo gradualmente. Ho deciso di sospendere il provvedimento ma mi aspetto da tutti grande senso di responsabilità”.