I moduli rimovibili salva spiagge in vetrina alla fiera di Rimini

BRINDISI – Ci sarà spazio anche per i moduli ani erosione inventati dal brindisino Giuseppe Tamburrano in occasione della fiera SunNext, evento dedicato alle start up con prodotti e servizi dedicati al turismo all’aria aperta e al turismo balneare che si svolgerà a Rimini dal 9 all’11 ottobre 2019. Tamburrano usufruirà di uno dei sei spazi gratuiti concessi dagli organizzatori (la rivista specializzata Mondo Balneare, Cna Emilia-Romagna e Italian Exhibition Group) tramite un bando di gara pubblicato in estate.

I fruitori degli stand gratuiti sono stati selezionati principalmente “in base al rispetto dei requisiti del bando, alla novità della proposta, nell'ottica di offrire una varietà interessante di prodotti in fiera, e privilegiando le realtà che si sono meglio presentate, che parevano più innovative sul mercato e che risultavano più attinenti al comparto del turismo all'aria aperta”.

L’invenzione dei moduli anti erosione è stata brevettata ufficialmente il 16 novembre 2018, al termine di un iter iniziato nel maggio 2016, con il deposito del progetto. Tamburrano ha messo a frutto la sua lunga esperienza in ambito marittimo (sia come sub che come dipendente della Tecnomare) dando vita a piccole barriere rimuovibili, con impatto ambientale estremamente limitato, che difendono la battigia dall’aggressione delle mareggiate. In questo modo è stata trovata una soluzione innovativa (e low cost) a un fenomeno, quello dell'erosione costiera, che sta mettendo in seria difficoltà il settore turistico.

L’opera è stata sperimentata per la prima volta nel dicembre 2018, presso la spiaggia di lido Paestum, con buoni risultati. Nel frattempo vari addetti ai lavori, da tutta Italia, si sono interessati al progetto, che alla fiera di Rimini troverà una importante vetrina internazionale.