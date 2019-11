Abaco: "Internalizzazione salto nel buio per le casse comunali"

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dei dipendenti della ditta Abaco, alla vigilia della seduta del consiglio comunale, in programma alle ore 15 di venerdì (29 novembre), in cui riprenderà la discussione sulla delibera che prevede l’internalizzazione parziale del servizio di riscossione delle entrate comunali.

I lavoratori dipendenti di Abaco Spa, concessionario della riscossione per conto del Comune di Brindisi, in scadenza di appalto al 31 dicembre 2019, sono in agitazione motivata dalle fortissime ripercussioni sui posti di lavoro in essere da circa vent’anni a causa della parziale internalizzazione che l’amministrazione comunale intende approvare in danno di un indefinito ma cospicuo numero degli attuali dipendenti .

Tutto ciò nonostante i notevoli risultati raggiunti che hanno permesso alle casse comunali di reggere a fronte di una situazione di ingente debito che si trascina da molti anni.

Considerando questa operazione una sorta di salto nel buio per le casse comunali, oltre che l’ennesimo colpo mortale all’occupazione in città, ringraziano chi dimostra in vario modo solidarietà alla loro causa ma nel contempo respingono ogni strumentalizzazione politica che possa mettere in pericolo la sicurezza del lavoro per 21 famiglie.