Giornata della Solidarietà Brinail: Stelle di Natale in ospedale

BRINDISI - La BrinAIL, sezione di Brindisi dell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma in occasione della “Giornata della Solidarietà” sarà presente presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi per la raccolta fondi con le stelle di Natale nella zona adiacente il bar Lunedì 9 Dicembre dalle 9,00 alle 13,00.

Per l’occasione, oltre alla presidente Carla Sergio ed a tutti i volontari, sarà presente il testimonial della BrinAIL, l’arbitro di calcio internazionale Marco Di Bello, che saluterà lo staff ed i pazienti del reparto di Ematologia alle ore 10,00.

Di Bello, brindisino doc, da circa un anno offre il suo volto al pubblico attraverso la campagna “Di Bello c’è la vita” che ha l’obiettivo di lanciare un messaggio forte ed incoraggiante a tutti coloro che vedono ed immaginano la malattia ematologica come qualcosa di buio e negativo, un percorso “senza via d’uscita”. Di Bello racconta la sua storia di “coraggio” e “fiducia” in se stesso che l’ha portato a conquistare un risultato mai ottenuto da un brindisino in campo arbitrale.