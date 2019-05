Street Control e Targa System in azione: trovati oltre 400 veicoli irregolari

TORCHIAROLO – Street control in azione nel territorio di competenza del comune di Torchiarolo: in tre mesi sono stati scovati 209 veicoli senza revisione e 118 senza assicurazione. Il monitoraggio ha riguardato la strada statale 613. A questi vanno aggiunti gli accertamenti tramite Targa System presente sulla rotatoria di via Roma: rilevati 61 accertamenti per veicoli senza revisione e 27 veicoli senza copertura assicurativa. Cinque i veicoli sequestrati.

Il comando della Polizia locale, diretto dal commissario Lorenzo Renna, utilizza lo Street Control da fine gennaio scorso. Al momento viene utilizzato per controllare i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, di revisione oppure rubati attraverso l’incrocio delle informazioni delle banche dati della Polizia stessa, della Motorizzazione civile e delle compagnie assicurative ma presto verrà utilizzato per le soste selvagge.

La videocamera montata sull’auto della Polizia Locale riprende e fotografa le targhe dei mezzi in circolazione che superano la pattuglia. In tempo reale le informazioni del mezzo controllato sono trasmesse alla banca dati della Polizia Locale che, a sua volta, “dialoga” con le altre banche dati. Così, in breve tempo, si può scoprire non solo se non è assicurata, se non è in regola con la revisione ma anche se è stata rubata. Riscontrata l’irregolarità, la pattuglia procede a fermare il veicolo contestando immediatamente la violazione.

Nel caso in cui venga riscontrata l’assenza di copertura assicurativa e di revisione, e la pattuglia non è in grado di fermare l’autovettura il proprietario del veicolo sarà invitato a presentarsi negli uffici di Polizia per esibire i documenti previsti dal Codice della strada, in assenza dei quali verrà accertata la violazione. La multa per la mancata revisione ammonta a 173 euro mentre per la mancata copertura assicurativa ammonta a 868 euro.