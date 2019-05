"Sunset over Miami": il nuovo singolo di Marco Nocera

BRINDISI - Inarrestabile la produzione musicale di Marco Nocera, è infatti prevista per il 31 maggio 2019 l’uscita del nuovo singolo dell’artista brindisino "Sunset over Miami" su tutti i canali online di musica digitale.

Dopo il lancio dell'album "Homeland atmosphere", pubblicato ufficialmento lo scorso 10 maggio il poliedrico creativo pugliese non abbassa la guardia ed irrompe nuovamente con un pezzo, stavolta presentato in due generi: deep house e drum & bass. Fa da bonus track una elaborazione in chiave house di "Won't be", remixata da Dino <SuperDee> Gemmano.

Per il Videomaker 34enne la pubblicazione di Sunset over Miami rappresenta “un lavoro rivolto più ai dj e al popolo della notte. La visita a Miami di qualche mese fa è stata davvero eccezionale, anche perché ho avuto modo di fare incontri interessanti. Ho avuto questa ispirazione che mi ha fatto vivere il fascino di questa metropoli americana tropicale e dare un suono alla mia immaginazione. Spero di tornarci presto per avviare alcune collaborazioni.”

Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme di musica online (Google, Amazon, iTunes, Deezer, Beatport, Shazam, ecc.) E intanto Nocera fa sapere che l'attività di produzione è in corso con l'arrangiamento in corso di nuovi pezzi di prossima uscita.