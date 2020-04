Esito del test dopo il decesso: Nanuccio negativo al coronavirus

BRINDISI – Sospiro di sollievo per i familiari di Gaetano Carrassi, conosciuto come Nanuccio, il più anziano fra i pescatori del villaggio pescatori di Brindisi, morto lo scorso 30 marzo all’età di 89 anni. Dopo una settimana è arrivato l’esito del tampone cui il pensionato era stato sottoposto la sera prima del decess. Fortunatamente il test è risultato negativo al Covid-19. I congiunti dell’anziano, a scopo precauzionale si erano messi in quarantena. Adesso il rischio di contagio è stato del tutto fugato. Non si è saputo più nulla, invece, del primo tampone, effettuato il 17 marzo.

