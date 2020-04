Tamponi smarriti: la storia di Noemi di un anno e mezzo

SAN PIETRO VERNOTICO - “Signore lei è anche fortunato che sua figlia sia già lì”: è la risposta ricevuta da parte dell’ospedale Perrino di Brindisi da un genitore, preoccupato per la moglie e la figlia di un anno e mezzo, ricoverate nel reparto pre-Covid sabato 18 aprile perché nel pomeriggio la piccola ha avuto le convulsioni e la febbre a 41. Francesco M. in questo momento è a casa con gli altri quattro figli, ansioso di attendere il risultato del tampone faringeo effettuato sabato alla bambina di un anno e mezzo.

“Oggi è mercoledì e non abbiamo ancora il risultato. Ci dissero che appena noto il risultato avrebbero deciso se farlo anche a mia moglie Adriana, a me e agli nostri figli”, dice Francesco M. che attaccato al telefono ha fatto mille telefonate a medici, che l’hanno trrimandato da un numero all’altro. “Poi qualcuno mi ha risposto che hanno eseguito il secondo tampone e che stanno aspettando l’esito. E il risultato del primo?”. Papà Francesco, dalla propria casa, mantiene un costante contatto con la moglie e la bambina ricoverate da sabato nella stessa stanzetta. “Mangiano e dormono sullo stesso letto”, dice Francesco M.

Nella serata di ieri è riuscito anche a sentire il governatore Michele Emiliano: “Mi ha risposto di mandargli per messaggio il nome di mia figlia e che si sarebbe mosso. Però non è giusto che dobbiamo attendere così tanto per un risultato, Noemi ha solo un anno e mezzo e nessuno è in grado di darmi risposte”. Francesco racconta anche di aver appreso della vicenda di una signora anziana ricoverata domenica mattina: “Le hanno fatto il tampone, era negativo e lunedì l’hanno dimessa. Perché non hanno dato anche il risultato a mia figlia? Cosa stanno aspettando? Hanno perso il primo tampone per aver dovuto fare il secondo?”.