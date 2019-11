Terremoti: scossa di 5.3 in Bosnia. Qual è la vera causa

Un altro terremoto, questa volta in Bosnia, di magnitudo 5.3 e con ipocentro a 10 chilometri di profondità, è stato registrato dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma alle 10.19 di oggi 26 novembre, in concomitanza con lo sciame sismico che sta interessando l'Albania settentrionale. La scossa è stata avvertita, sia pure in misura minore di quelle di Durazzo della notte scorsa, anche nella nostra provincia.

I social cominciano a brulicare come al solito di fake news: chi incolpa le prospezioni petrolifere (ma cosa c'entrano con le montagne della Bosnia Herzegovina?), chi i lavori del gasdotto Tap. In realtà BrindisiReport ha spiegato con un articolo del marzo 2018 cosa lega i fenomeni sismici che si verificano tra Italia e Balcani, soprattutto nella parte centro-sud.

Riproponiamo pertanto ai lettori quell'articolo, che potete rileggere cliccando qui, per saperne di più sulla Placca Adriatica. Del resto, basta seguire il grafico con le linee di faglia principali e vedrete come Albania, Bosnia e non solo siano collegate, e come una diramazione passi assai vicino a casa nostra.