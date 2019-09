Premio Capitello 2019: la Cisl premia i cittadini e le realtà sociali meritevoli

BRINDISI - Promossa dalla Cisl Taranto Brindisi e dalla presidenza Adiconsum Taranto Brindisi, si terrà domani venerdì 20 settembre con inizio alle ore 11,00, la 3^ Edizione di consegna del Premio Capitello nel corso di una suggestiva cerimonia presso Palazzo della Provincia di Brindisi, Salone di Rappresentanza, sita in via De Leo, n. 3.

Il Premio Capitello è riservato a persone o realtà sociali del territorio che si contraddistinguono, con la loro opera, a favore del bene della comunità in generale e, in particolare, di quello dei cittadini intesi anche come consumatori. Antonio Castellucci, Segretario generale Cisl Taranto Brindisi avvierà i lavori e, a seguire, Antonio Bosco, Presidente Adiconsum Taranto Brindisi leggerà la motivazione della consegna del Premio Capitello 2019 al Dott. Umberto Guidato, Prefetto di Brindisi.

Un premio Capitello Speciale 2019 sarà, inoltre, consegnato ad Annamaria Furlan, Segretaria Generale Cisl nazionale. Alla cerimonia, che è pubblica, oltre al Gruppo dirigente Cisl territoriale presenzieranno Daniela Fumarola, Segretaria generale Cisl Puglia e Riccardo Rossi, Presidente della Provincia di Brindisi.