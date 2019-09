Quartiere Casale, quando il tombino diventa un "orto botanico"

BRINDISI - Cominciano a diventare interessanti, a Brindisi, alcuni tombini per il deflusso delle acque piovane. Si può cominciare uno studio di botanica, oppure progettare un futuro in cui le foreste amazzoniche saranno drasticamente ridimensionate. Prendiamo ad esempio questa pozzetta all'incrocio tra via Castromediano e via Farinata degli Uberti, al quartiere Casale, quartiere residenziale dove la natura si riproduce con piante adeguate al contesto, e non con le solite erbacce. Cosa starà spuntando dalla griglia, si chiedono i residenti?