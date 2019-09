Tommaso Di Castri nuovo coordinatore del Movimento “Libera Francavilla”

A seguito delle dimissioni di Sandra Melillo, l’assemblea del Movimento civico “Libera Francavilla” ha provveduto ad eleggere, su proposta unanime dei presenti, Tommaso di Castri nuovo coordinatore del Movimento.

Tommaso di Castri, 53 anni, laureato in Economia e Commercio a Bologna e specializzato presso l’Università di Bari in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, è docente e dottore commercialista. Ha sempre seguito le dinamiche politiche amministrative sviluppatesi nella città e ha iniziato il suo percorso politico proprio in Libera Francavilla. A lui ora spetta rappresentare gli iscritti del Movimento, raccogliendo l’eredità di impegno e di preparazione di Sandra Melillo e degli altri componenti la segreteria uscente.

Per il nuovo coordinatore il progetto de “La Città Futura” si fonda sul coinvolgimento dei cittadini di Francavilla nella costruzione di una città solidale, aperta e prospera, adottando la co-progettazione fra pubblico e privato e partendo da una lettura condivisa dei bisogni e dalla ricerca di comuni soluzioni. La questione del lavoro è centrale e solo un’azione coordinata tra le associazioni del non profit e il mondo del profit può valorizzare ciò che già c’è e attivare sinergie e progetti comunitari. Tale impostazione potrà avere efficacia anche nella prevenzione e riduzione delle condizioni di disagio dovute a situazioni di fragilità economica e psico-fisica.

Il coordinatore avrà al suo fianco, come componenti della segreteria, la stessa Sandra Melillo, Sabrina Vecchio, laureata in sociologia e consulente assicurativo impegnata nel movimento sin dalla sua costituzione e Domenico Truppi, imprenditore del settore informatico e con esperienza nella sinistra giovanile.