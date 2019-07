Torchiarolo, il Comune cerca vigili urbani per le marine: al via la "Selezione pubblica"

TORCHIAROLO – C’è tempo fino al 15 luglio prossimo per partecipare alla “Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, categoria c, per esigenze temporanee e stagionali” indetta dal Comune di Torchiarolo per far fronte alle emergenze della stagione estiva.

Cinque marine da gestire con un cantiere in corso, nuova viabilità con annessi divieti e cittadini sempre più indisciplinati che, tanto per dirne una, non rispettano semplici divieti di sosta. Nei prossimi giorni per le marine di competenza del Comune di Torchiarolo circolerà l’auto dotata di Street Control, il dispositivo che consente di individuare auto senza assicurazione e senza revisione ma anche di immortalare veicoli parcheggiati davanti ai divieti. Ma serve personale. Il profilo professionale richiesto è: “Lo svolgimento delle funzioni di Agente di Polizia Locale “Vigile Urbano” .

Requisiti

Tra i requisiti richiesti per partecipare all’Avviso pubblico si legge: diploma di maturità, patente di guida tipo B in corso di validità, anzianità di servizio svolta nella mansione di Agente di polizia Locale per almeno mesi 6 nella Pubblica Amministrazione, idoneità fisica all'impiego; iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza secondo le vigenti disposizioni di legge; non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né destituiti o dispensati all'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; non avere riportato condanne penali; non essere stato espulso dalle Forze Armate.

Avviso pubbico vigili torchiarolo-2

Le domande devono essere presentate direttamente al protocollo del Comune di Torchiarolo, Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12 entro il 15 luglio. Tutti i candidati iscritti sono ammessi con riserva alla selezione, sulla base delle dichiarazioni rilasciate nel modulo di domanda.

Allegati