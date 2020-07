Si dimettono sette consiglieri, cade la giunta Caretto

TORCHIAROLO - Sette consiglieri pongono fine all'avventura amministrativa del sindaco Flavio Caretto, eletto il 10 giugno 2018 con quasi il 48% dei votanti. Quattro consiglieri di opposizione Luca Romano, Antonio Antonucci, Antonio Caretto e Ruggero Blasi, affiancati dal presidente del consiglio Antonio Miglietta, dal consigliere di maggioranza Sergio Contaldo e dalla vice sindaca Michela Tommasi si sono, infatti, recati dal notaio, ieri pomeriggio (martedì 7 luglio) per presentare le proprie dimissioni, facendo venire meno il numero legale.

Un'atto finale che avrebbe una ragione lontana e mai ufficializzata: il passaggio, della vice Tommasi nel gruppo che aveva visto qualche mese fa la fuoriuscita di Miglietta e Contaldo dalle file della maggioranza per dichiararsi indipendenti. Una scelta dettata, come più volte dichiarato dai due “dissidenti”, dall'immobilismo dell'azione amministrativa dal quale avevano preso le distanze. Tra le criticità sollevate non è nuova la situazione di pre dissesto e i lavori delle marine mai completati. Raggiunto telefonicamente, il sindaco Caretto non vuole, al momento, rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda, sottolinenando di essere a lavoro al Comune fino a quando non arriverà dalla prefettura il decreto di scioglimento definitivo. I cittadini di Torchiarolo quindi, torneranno a votare per il rinnovo del consiglio comunale il prossimo 20 e 21 settembre.