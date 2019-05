“Un calcio alla disabilità”: al via il torneo organizzato per acquistare sedie Job

BRINDISI – Sport e solidarietà andranno in scena domenica 5 maggio presso i campetti del centro sportivo “Eurosport Academy” sito in via Cappuccini a Brindisi. E’ tutto pronto, infatti, per la prima edizione del torneo di calcetto “Un calcio alla disabilità” organizzato dall’associazione Salento Giallorosso, con presidente Tomas Renna, dal gruppo “Scivolando in libertà”, con la collaborazione del comitato civico “Il Porticciolo” di Torre San Gennaro e il patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico che supporta l’iniziativa. Il ricavato della manifestazione sarà impiegato per l’acquisto di tre “sedie Job” da destinare alle marine di Torre San Gennaro, Lendinuso e Campo di Mare, di competenza dei Comuni di Torchiarolo e San Pietro Vernotico. Verranno assegnate ai bar vicini alla spiaggia e potranno essere utilizzate da chiunque ne avrà bisogno.

Si tratta di sedie che permettono a disabili e anziani di accedere alla spiaggia e fare il bagno, il cui costo si aggira intorno ai 1500 euro l’una. Il prezzo include oltre alla sedia anche altri strumenti che ne permettono l’utilizzo in totale comfort.

Un’iniziativa fortemente voluta da Tomas Renna di Tochiarolo che ha trovato subito grande riscontro nel mondo sportivo locale, tra i cittadini e commercianti. Basta solo pensare che è stata organizzata senza l’aiuto di sponsor ma grazie alla disponibilità di chi crede nell’iniziativa. Sono 18 le categorie del torneo e 14 le squadre partecipanti provenienti dal Brindisino, il Leccese e il Tarantino. La struttura è stata messa a disposizione gratuitamente dal titolare del centro Gilberto Niccoli che fornirà anche le coppe, il comune di San Pietro ha dato il patrocinio (era stato chiesto anche ai comuni di Brindisi e Torchiarolo), alcuni commercianti di San Pietro, grazie all’interessamento del presidente del comitato civico Il Porticciolo, Piero Carriero, hanno dato offerte libere.

“L’unione fa la forza” è il motto del presidente Tomas Renna e questa volta è proprio il caso di dirlo. “Se non si ha a che fare con il mondo della disabilità non ci si rende conto di quanto è importante una sedia di queste nel periodo estivo – commenta Renna – sia per la persona diversamente abile che per i famigliari. Tutti hanno diritto a trascorrere giornate al mare in serenità ma purtroppo non sempre questo è possibile. Ci sono alcuni lidi che le forniscono ma perché bisogna necessariamente frequentare il lido e pagare? Non chiediamo una spiaggia completamente attrezzata, anche se sarebbe un sogno, ma almeno sedie adatte e passerelle per raggiungere il mare”. Questa è la prima di una serie di iniziative destinate a soddisfare i bisogni delle persone meno fortunate, promette Renna.

"Si tratta di una iniziativa lodevole che stiamo supportando perché è grande la nostra attenzione nei riguardi di questo tema. In particolare da parte di Giuliana Giannone, assessore ai servizi sociali ma anche del consigliere Ruggero Politi", spiega l'assessore del Comune di San Pietro Vernotico Raffaele Martina che si è interessato in prima persona per sostenere la manifestazione. "Il torneo si svolge a Brindisi, ma lo spirito che abbiamo sposato è proprio quello di superare ogni barriera anche in questo senso, senza campanilismi o altro che potesse rappresentante un ostacolo".

Il torneo si svolgerà dalle 9 in poi, dovrebbe concludersi poco dopo mezzogiorno. Nel corso della manifestazione, inoltre, verrà donato un buono di un kit acceleratore e freno per auto per diversamente abili, del valore di 4mila euro, concesso dalla Guido Simplex e dall'autofficina Gse di Giuseppe Guadalupi di Brindisi. Inoltre ci sono cinque premi in palio con la lotteria nazionale. I biglietti possono essere acquistati presso: Bar largo Osanna (Torchiarolo), il Bar Max (Brindisi), il G&G Bar (Marina di Lendinuso), il Panificio la Casereccia (Torchiarolo). Parteciperanno le associazioni: Unitalsi di San Pietro Vernotico, Oltre l’orizzonte di Brindisi, Aipd di Brindisi, La Nostra Famiglia di Brindisi, il Centro Santa Bernadette di Torchiarolo, la cooperativa Eridano di Brindisi.

Prevista animazione, “truccabimbo” e divertimento per bambini, oltre che momenti dedicati alle associazioni partecipanti. Saranno presenti ex calciatori di serie A e la Brindisi Fc.

“Naturalmente siete tutti invitati ricordando che l'ingresso è gratuito ma soprattutto che il tempo speso per gli altri non è mai tempo perso”, scrive Renna su Facebook. Non resta che aspettare il fischio di inizio.