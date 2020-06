"Torre Canne 2020", on line un video di promozione turistica

FASANO - Circa 40 imprenditori della frazione balneare di Torre Canne (operatori del turismo e dei servizi, commercianti, ristoratori, gestori di strutture ricettive, etc.) hanno dato vita al brand "Torre Canne 2020", un progetto che mira a promuovere e sponsorizzare la storica località marittima fasanese, in un momento difficile ma che dovrà necessariamente trasformarsi in una opportunità di rinascita.

Ed è così che, per mezzo dei canali social del neonato marchio turistico, è stato lanciato nelle ultime ore un video-spot emozionale interamente dedicato a Torre Canne, alla bellezza delle peculiarità del paesaggio fasanese in generale - il mare, le dune, la collina - tracciando di fatto uno scenario mozzafiato che miscela immagini aeree a momenti della vita quotidiana. Il tutto finalizzato a invitare i turisti italiani a trascorrere le loro vacanze nel nostro territorio, ed in totale sicurezza.

Volto delle riprese è la giovanissima Giulia Torrisi, accompagnata dai testi e dalla voce del fasanese Marco Mancini: le riprese ed il montaggio sono opera di Francesco Schiavone. L'idea è di Marco Cofano, noto imprenditore locale della frazione fasanese.