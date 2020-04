Torre Canne. Lavori sulla rete idrica da parte di Aqp martedì 5 maggio

TORRE CANNE ( FASANO) - Saranno effettuati martedì 5 maggio, dalle ore 9 alle ore 15, gli interventi sulla rete idrica nella località di Torre Canne, frazione di Fasano, da parte di Acquedotto pugliese. I lavori riguardano il collegamento di nuove opere idriche e per consentire l’esecuzione degli stessi sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica, nella giornata di martedì 5 maggio.

La sospensione avrà la durata di ore 6, a partire dalle ore 9:00 con ripristino alle ore 15:00 e interesserà le utenze presenti in via Appia Antica (a partire dall’incrocio di via Cervaro) e traverse collegate (via Gallipoli, via Fortore, strade non denominate) della frazione di Torre Canne-Fasano. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. Per informazioni contattare il numero verde 800.735.735