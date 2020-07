Torre San Gennaro e i lavori infiniti: anche l'estate 2020 tra i disagi

TORRE SAN GENNARO – Una marina paralizzata a causa di lavori che sarebbero dovuti essere completati entro il 7 luglio, cominciati il 22 giugno, in piena stagione estiva. Via Belvedere a Torre San Gennaro (marina di Torchiarolo), nel tratto compreso tra via Andrea Doria e via Napoli, è off limits. Poche centinaia di metri dove sono in corso le opere di rifacimento del manto stradale, nell’ambito del progetto regionale di riqualificazione del paesaggio costiero, che stanno creando grossi disagi ai residenti. Si tratta della strada principale della marina che congiunge Piazza Garibaldi al porticciolo, alla scogliera, ad alcune attività commerciali e alla vicina marina di Campo di mare.

Dal 22 giugno è interdetta al traffico sia veicolare che pedonale. È stata completamente smantellata, l’asfalto sarà sostituito da basolato e certamente regalerà un nuovo look e sicurezza alla via, i lavori si aggiungono a quelli già effettuati nell’ambito del progetto (sospeso da luglio 2019) ma ad oggi è ancora impraticabile e siamo quasi a metà luglio, tra un mese la stagione estiva volgerà al termine. Ancora una volta l’estate a Torre San Gennaro è all’insegna dei disservizi.

I disagi non riguardano solo i residenti di quel tratto di strada ma tutti i frequentatori della marina, obbligati a deviare, scegliendo percorsi molto più lunghi, o camminare nella ghiaia tra cumuli di cemento e macchinari. Ovviamente commettendo una violazione.

Una nuova ordinanza della Polizia locale riguardante la sospensione della circolazione stradale, comunica che la strada sarà chiusa fino al 19 luglio. Arriverà una nuova proroga? Chi lo sa. Forse aveva ragione chi ha pensato che non è questo il periodo per fare lavori nelle marine.

