Torre San Gennaro, torna il mercato della domenica ma cambia location

TORRE SAN GENNARO - Da domenica 7 giugno e fino a domenica 28 giugno riapre il mercato settimanale invernale nella Marina di Torre San Gennaro ma non sulla storica piazza Garibaldi bensì sulla vicina via Toti (parallela di via Pola) per garantire a commercianti e cittadini le norme di sicurezza anti Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per poter accedere all'interno dell'area mercatale presidiata da personale del comando della Polizia locale di Torchiarolo, è obbligatorio l'uso delle mascherine.