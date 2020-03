Le mascherine cucite da Ismael: un aiuto per anziani e bisognosi

TORRE SANTA SUSANNA - Non si arresta la solidarietà in questo momento difficile che la Puglia, insieme alle altre regioni d'Italia, sta attraversando per l'emergenza Covid-19. Una bella storia di aiuto e sostegno arriva da Torre Santa Susanna e, in particolare, da il Siproimi "Sadaka" per richiedenti asilo e rifugiati dove è ospite Ismael, operaio in una sartoria di Francavilla Fontana che, non potendo recarsi a lavoro per l'emergenza coronavirus, ha deciso di donare il suo tempo, mettendolo a disposizione della comunità.

Come? Realizzando con la sua macchina da cucire alcune mascherine che saranno consegnate alla consulta dei servizi sociali del Comune di Torre Santa Susanna, la quale a sua volta, provvederà a consegnarle alle persone anziane e più bisognose della città. Non c'è cosa più bella che aiutare una persona, magari non potrà cambiare il mondo, ma può cambiare il mondo di una persona.