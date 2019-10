Delegazione albanese in giro fra le masserie del Gal Alto Salento

OSTUNI - Una delegazione albanese composta da rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura, del Ministero del Turismo, e da imprenditori hanno realizzato nella giornata di ieri presso gli uffici del Gal Alto Salento 2020, in Ostuni, e presso aziende del territorio dell’Alto Salento una Study Tour organizzata dal governo albanese.

La visita ha come obiettivo quello di far visitare aziende agrituristiche di eccellenza in Italia e nello specifico in Puglia ed in Trentino Alto Adige per conoscere i processi di diversificazione in ambito agricolo per lo sviluppo di economie rurali più solide.

Il governo albanese nell'ambito dello Study Tour in Puglia ha previsto la visita a masserie agrituristiche di diversa vocazione e incontri istituzionali con referenti locali e regionali che si occupano di sviluppo e di turismo rurale.

La delegazione, così, è stata accolta dalla struttura tecnica del Gal Alto Salento e dal Cosimo Sallustio, responsabile di raccordo per il Programma Leader della Regione Puglia. A seguire la visita è proseguita presso Masseria Correo in agro di Carovigno, azienda zootecnica che svolge attività di masseria didattica e Masseria Il Frantoio, azienda agrituristica in agro di Ostuni.

Il fine della visita è quello di conoscere il funzionamento dei Gal e il loro ruolo nelle politiche di sviluppo rurale in Puglia al fine di avviare un percorso analogo di costituzione di simili agenzie di sviluppo rurale anche nl paese delle aquile.