Battiti Live: accesso pedonale al palco solo dal lungomare

BRINDISI – L’area del palco di Battiti Live, allestito presso piazzale Lenio Flacco, potrà essere raggiunta a piedi solo dal lungomare Regina Margherita. L’amministrazione comunale ha interdetto anche al transito pedonale (il divieto di transito veicolare era già stato disposto nei giorni scorsi tramite ordinanza) via Pasquale Camassa, in occasione della tappa brindisina del tour organizzato da Radionorba, in programma domenica sera (7 luglio). Si tratta di una misura adottata per motivi di sicurezza, alla stregua di altre misure riguardanti lo specchio d’acqua del Seno di Ponente, stabilite dalla Capitaneria di porto.

A partire dalle ore 13 di domenica 7 luglio e fino alla fine della manifestazione, infatti, è interdetta alla sosta, all’ancoraggio e alla navigazione di qualsiasi tipo di unità la zona di mare del Seno di Ponente antistante le banchine “Sciabiche”, “Montenegro” ed il tratto iniziale di 50 metri della banchina “Centrale” del porto di Brindisi – adiacenti al piazzale “Lenio Flacco” e alle aree interessate dallo svolgimento della del concerto – per una profondità di circa 100 metri.

Dal divieto di cui al punto precedente, sono esonerate: le unità ormeggiate presso i concessionari presenti lungo le citate banchine al solo scopo di raggiungere (in caso di arrivo) ovvero lasciare (in caso di partenza) il posto d’ormeggio limitatamente alla navigazione per l’attraversamento della zona interdetta; le unità della Stp dirette alla fermata presso la banchina “Montenegro” ed impiegate nel servizio di collegamento con le fermate “Villaggio Pescatori” e banchina “Dogana”; le unità navali delle forze di polizia e delle forze armate; e unità dirette al distributore carburanti “2P Carburanti” limitatamente al tempo occorrente per il bunkeraggio.