Tre nuovi agenti della Polizia locale a S.Pietro: prime assunzioni dopo 22 anni

SAN PIETRO VERNOTICO – Tre nuovi “vigili” in servizio a San Pietro Vernotico: prime assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) dopo 22 anni, nel corpo della Polizia locale. I contratti sono stati firmati ieri sabato 29 dicempre, a renderlo noto l’assessore alla Polizia locale del comune di San Pietro Vernotico Raffaele Martina (foto a destra), in una nota inviata agli organi di informazione.

Come si legge nella determinazione 1036 del 15 dicembre scorso, il reclutamento dei nuovi agenti (quattro in tutto) è avvenuto attraverso l’utilizzo per scorrimento di graduatorie a tempo parziale indeterminato di altri enti. Precisamente enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio delle province di Brindisi e Lecce.

I tre nuovi agenti, che prenderanno servizio martedì 1 gennaio, sono: Mariolina Panico 46 anni di Gallipoli, Stefano Nicolini 32 anni di Lecce ed Emanuele Sergio 34 anni di Carpignano Salentino (Le). Un quarto candidato selezionato e convocato per l’assunzione ha rinunciato perchè è stato chiamato contestualmente per essere assunto in un altro Comune più vicino a quello in cui risiede. Per la quarta unità da assumere sarà avviata una nuova procedura. I tre agenti si aggiungono ai sei già in servizio.

Una buona notizia per la comunità sampietrana se si tiene conto dei grossi disservizi patiti con le poche unità in servizio negli ultimi anni: sono frequenti le situazioni in cui il comando della Polizia locale non ha potuto evadere tutte le richieste dei cittadini in tempi celeri proprio per la carenza di personale.

“Con noi ha avuto avvio un percorso diverso, finalizzato al vero bene comune e quindi al reinserimento di figure cruciali come l'assistente sociale in primis, poi i nuovi dirigenti dei Lavori Pubblici e Urbanistica e la nuova dirigente dell'ufficio tributi”. Ha commentato Martina.

“Un doveroso ringraziamento va al lavoro encomiabile della dott.ssa Fabiola Simone (risultava fondamentale sottoscrivere i contratti oggi pur essendo giornata di chiusura dell'ente) ed ai componenti della commissione di selezione”.

“A tutti loro vanno i migliori auguri da parte di tutta l'amministrazione comunale e della nostra comunità che ha diritto ad un Ente funzionale ed efficiente ed a questo sarà sempre indirizzato il nostro impegno”.