Brindisi, ospedale Perrino: turista lombardo positivo al Covid-19

BRINDISI – Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato stamattina (martedì 7 luglio) presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta di un turista lombardo che sta trascorrendo le vacanze nella zona. L’uomo si è presentato in Pronto Soccorso con sintoni non riconducibili all’infezione da coronavirus. Da prassi, così come avviene per tutti i pazienti che transitano dal Pronto soccorso e da altri reparti ospedalieri per ricevere trattamenti sanitari, è stato sottoposto a un tampone. Poco dopo è arrivato l’esito positivo del test.

Con ogni probabilità il paziente, trasferito in un’area di isolamento del Pronto soccorso, verrà ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Le sue condizioni non sono gravi. E’ dalla prima metà di giugno che al Perrino non si registravano ricoveri di persone con Covid-19. Il caso non è stato inserito nel bollettino epidemiologico diramato oggi dalla Regione Puglia, dal quale non risulta nessun nuovo contagio a livello regionale.