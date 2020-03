Tuturano. Nonna Angela compie 100 anni, gli auguri speciali dei carabinieri

TUTURANO - Compleanno speciale per Angela Costantini, vedova di Rosario De Tommaso, nata il 4 marzo 1920, per aver raggiunto il traguardo delle 100 candeline. Madre di otto figli, una vita sana e senza eccessi, dedicata esclusivamente alla famiglia e al lavoro, nonna Angela, la prima centenaria di Tuturano, è stata festeggiata da figli, nipoti, tantissimi gli amici, vicini di casa e semplici conoscenti, oltre ad aver ricevuto la visita, anche, dei carabinieri del luogo. Hanno voluto farle gli auguri il comandante della stazione, il luogotenente Bruno Calà Scarcione e il maresciallo maggiore Antonio De Tommaso. La festa ha avuto inizio con la santa messa celebrata da don Antonio Merico, parroco della parrocchia di Santa Maria Addolorata di Tuturano e per finire, il tradizionale taglio della torta.