I neonati a Brindisi: Simone ha chiuso il 2018, Sara apre il 2019

BRINDISI - L'ultimo nato a Brindisi del 2018 si chiama Simone Prudente, e la mamma Ilaria Furano lo attendeva tra qualche settimana. Ma Simone voleva sbrigare prima la formalità, ed è arrivato nella sala parti della clinica Salus nella tarda serata del 31 dicembre. Pesa due chili e 430 grammi ma è in forma. La prima brindisina del 2019 è nata sempre alla Salus all'1,35 dell'1 gennaio, si chiama Sara Andriulo ed ha già una sorella che le farà compagnia. Pesa 3,805 chili per 50 centimetri di lunghezza. Il papà, Francesco, ha assistito al parto accanto alla moglie Valentina Lacalaprice: "Un'emozione che non dimenticherò mai". All'ospedale Perrino l'ultima nata del 2018 è stata una bambina, venuta alla luce alle 21 di ieri. Per oggi 1 gennaio sono programmati altri due parti.