Un brindisino alla scuola militare dell’esercito Teuliè di Milano

E’ Mattia Gloria, Classe 2003 l’atleta brindisino della Società di Atletica Made For Runners Brindisi, che, lunedi 9 Settembre 2019 si è presentato quale vincitore di concorso, presso la Scuola Militare Teuliè a poco più di 15 anni per continuare i suoi studi del Liceo Classico, trasferendosi da Brindisi a Milano.

La Teuliè è tra le più prestigiose ed antiche Scuole Militari, basti pensare che la sua fondazione risale al 1874 e la scuola annovera nomi di prestigio quali il Generale Cadorna, il Senatore Caviglia, il Generale De Bono e l’ingegnere Forlanini, inventore dell’elicottero e dell’aliscafo.

Era il sogno nel cassetto di Mattia sin da quando era bambino dopo aver visto un allievo quindicenne con la divisa della Scuola Militare dell’Esercito e fu talmente attratto ed affascinato , che a tutti raccontava che appena avesse compiuto 15 anni avrebbe provato anche lui ad indossare quella divisa.

Professori, amici, coetanei e parenti conoscevano il suo sogno. A marzo di quest’anno dopo aver compilato la domanda, con oltre 1000 coetanei partecipanti da tutta Italia, Mattia ha dovuto superare varie e dure prove, a partire da un primo test logico deduttivo, un colloquio Psicologico e Psichiatrico, per poi passare alla fase successiva ma non meno ardua, quale le prove ginniche.

Qui Mattia caparbio come sempre, ha deciso di affidarsi in pieno alle grandi doti professionali del Tecnico della Asd Mfr BrindisiVito Miccoli, società di Atletica Brindisina che tra l’altro spicca per l’avviamento e la formazione dell’Atletica con particolare attenzione agli atleti più piccoli. Il tecnico Miccoli ha fatto sì, che la preparazione di Mattia fosse eccelsa, tanto che a Giugno durante le prove, Mattia ha registrato prestazioni tra i migliori tempi nella Corsa piana 1000 metri e nel Salto in Alto, disciplina che ha lo ha affascinato molto durante la preparazione tanto da voler proseguire e migliorarsi.

Ultima prova ma non meno importante svolta a Luglio, un Quiz di cultura generale estratto da una banca dati di quasi 14mila domande.

Grandissima soddisfazione per i familiari ma soprattutto orgoglio e lustro alla Società Brindisina Made For Runners che lo ha accompagnato nella preparazione e alla realizzazione di questo sogno.