La buona sanità negli ospedali di Ostuni e Brindisi. Un cittadino ringrazia

Ha sentito il bisogno di ringraziare R.E., il personale medico che lo hanno avuto in cura in due diversi ospedali della provincia, Brindisi ed Ostuni, ed in particolare l'equipe dei reparti di Chirurgia. Queste le sue parole arrivate alla nostra posta di redazione: "Voglio ringraziare tutto il personale del reparto di Chirurgia generale e del blocco operatorio dell'ospedale di Ostuni per le attenzioni avute nel gestire la gravità della mia situazione. Successivamente sono stato trasferito all'ospedale "Perrino", sempre nel reparto di Chirurgia, dove il dottore Giuseppe Manca e tutto il suo staff hanno mi hanno curato con attenzione e dove ho incontrato personale con eccesso di zelo e di amore per chi ha bisogno delle loro cure. Sentitamente ringrazio."