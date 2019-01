Un parco senza barriere: a Carovigno installati giochi per disabili

CAROVIGNO - Stamani è iniziata l'installazione dei giochi per disabili nel parco delle Colonne a Carovigno. La città avrà per la prima volta un parco giochi senza barriere. "Disabilità non vuole dire diversità. Per questo abbiamo deciso di installare i giochi per disabili affianco ai giochi già esistenti. Vogliamo favorire l'integrazione e l'inclusione sociale a partire dai bimbi con disabilità". Sono le parole dell'assessore ai Servizi sociali Luigi Orlandini, che inoltre ringrazia l'amministrazione comunale tutta e gli uffici preposti per aver predisposto la gara di affidamento lavori nei tempi previsti e soprattutto per aver sbloccato la somma di 10mila euro stanziata nel 2017 come da bando in materia.