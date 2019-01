Una corsa contro la malattia: a Brindisi "Run for Parkinson's"

BRINDISI – I runner brindisini, salentini e pugliesi in campo a favore dell’Associazione Brin Parkinson, nata recentemente per garantire appoggio e assistenza alle persone affette da questa sindrome e alle loro famiglie. Hanno garantito il loro importante appoggio sodalizi del calibro della Atletica Amatori Brindisi e di SalentoinCorsa.

L’appuntamento per amatori, agonisti, e amanti della corsa è per domenica 3 febbraio. Lo start è previsto per le 9,30 sul Lungomare Regina Margherita, e il percorso è uguale per tutti: 10 chilometri su strada attraverso la città. L’intero ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto alle attività di BrinParkinson, che ha sede presso l’ex ospedale Di Summa.

Sponsor della manifestazione, battezzata Run for Parkinson’s, worldwide event delle Parkinson’s community, è Medtronic. Per informazioni sulle modalità di partecipazione rivolgersi a Giuseppe Di maglie 339 4153645, o a Vincenzo Trotolo 328 6323866. Per la 10 chilometri competitiva e per la non competitiva saranno sorteggiate due biciclette.