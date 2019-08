Vacanze vip a Savelletri: i Beckham si rilassano a Borgo Egnazia

FASANO - Il fascino di Borgo Egnazia ha stregato anche la famiglia Backham. David, Vitcoria e prole stanno trascorrendo nel resort di lusso una vacanza da sogno, fra passeggiate in bici e mattinate in spiaggia. Lei, l'ex Posh Spice, ha postato sul suo profilo Instagram due foto. In uno scatto si vedono il marito, ex campione di Milan, Real Madrid e Manchester United, insieme al figlio. Nell'altra istantanea la stessa Victoria posa insieme a David mentre fanno una pedalata nelle campagne di Savelletri, circondati dalla natura.

I post hanno riscosso un successo straordinario fra i fan della coppia, ottenendo like a raffica. Savelletri, del resto, da anni è meta di illustri esponenti del jet set internazionale e sportivi. Di recente anche Marco Van Basten ha trascorso alcuni giorni di relax nella zona di Fasano, dove ha giocato a golf con gli ex compagni di squadra Roberto Donadoni e Mauro Tassotti.