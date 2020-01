Adotta un'aiuola e book-sharing: c'è sempre chi rovina tutto

BRINDISI – “Brindisi in movimento”, “Brindisi città dell’accoglienza”. Questi erano i progetti ispiratori, e queste erano le parole d’ordine. L’amministrazione civica aveva coinvolto trenta commercianti dei corsi, per adottare un’aiuola e installare quattro bacheche in legno, realizzate da un artigiano della città, per il book-sharing, un libero scambio di libri per aggiungere cultura letteraria alla cultura della cura del bene comune.

Tutto era partito l’1 giugno dell’anno scorso, con una cerimonia proprio in piazza Cairoli, con la partecipazione delle scuole. Sono trascorsi appena otto mesi, ed ecco la situazione fotografata stamani da una lettrice. Aiuole trasformate in discarica per contenitori delle pizze e lattine di birra, bacheche del book-sharing danneggiate.

Perché come sempre (vedi l’esempio dei parchi urbani), i progetti e le idee a Brindisi ci sono, vengono realizzate, ma poi la verifica dice che la parte incivile della città è sempre pronta a vandalizzare, tanto non costa nulla visto che la vigilanza è assai carente e il sistema di videosorveglianza serve sempre “dopo”, mai “durante”.

Ma una domanda torna sempre: quanto spende il Comune di Brindisi per la cura del verde e dell'arredo urbano? Chi deve pulire le aiuole e controllare, e segnalare danneggiamenti? La cittadina che passando ha scattato le foto il proprio dovere lo ha fatto.