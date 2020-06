Litoranea invasa dalla vegetazione: bagnanti costretti a un pericoloso slalom

BRINDISI – Le estati passano, ma alcune problematiche restano irrisolte sulla litoranea a nord di Brindisi. Il riferimento è alle fronde delle tamerici che invadono la carreggiata, lato mare, in località Acque Chiare. Si tratta di un disagio già segnalato nell’agosto 2019 da numerosi cittadini. Ma da allora nulla è cambiato, poiché a quasi un anno di distanza si stanno riproponendo le medesime lamentele. E’ evidente infatti la pericolosità di quelle chiome che scavalcano il guard rail, ostacolando i pedoni diretti verso la spiaggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le piante crescono rigogliose sulla sommità della falesia, a poche decine di metri dal punto in cui, lo scorso 24 maggio, si è verificato un crollo. Soprattutto nei fine settimana, gli automobilisti devono fare attenzione a scansare i bagnanti carichi di sdraio e ombrelloni che per un breve tratto sono costretti a sconfinare sulla corsia di marcia. Fortunatamente finora nessuno si è mai fatto male. Ma per quale motivo ci si deve affidare alla buona sorte, quando con un paio di cesoie si risolverebbe ogni problema?