Dopo due mesi riapre lo zoosafari: weekend in natura per le famiglie

FASANO- Siete pronti a trascorrere quelle belle giornate tra gli animali? Quante coppie e quanti gruppi di amici vorranno passare delle ore all'aria aperta circondati da spensieratezza e svago? Tanta gente ha voglia di riempire i weekend di emozioni e cultura, vedendo i propri bambini felici e pieni di gioia, entusiasti di rivedere gli animali.

Riapre al pubblico lo zoosafari di Fasano, uno dei luoghi più amati dai bambini: da domani, venerdì 22 e per tutto il weekend, fino a domenica 24 grandi e piccoli potranno tornare a esplorare le 1500 specie ospitate in ettari ed ettari di parco zoologico. Per tutti sono stati giorni complicati, giorni pieni di domande da parte dei più piccoli ai genitori che dovevano sempre trovare delle scuse del perché non poter uscire nemmeno a fare una passeggiata come prima. Molte abitudini sono cambiate, molte cose belle non sono state vissute, ma è arrivato il tempo di ricominciare. Con tutte le regole e norme previste sarà possibile ritornare a rivivere momenti coinvolgenti.

In questi lunghi e difficili giorni, molta gente sui Social ha espresso il desiderio di voler rivivere una giornata allo zoosafari e molta gente sul web ha sostenuto gli animali contribuendo con la loro vicinanza. Ma non dimentichiamo che lo Zoosafari di Fasano non è solo un parco che può ospitare le famiglie e i bambini: è anche il primo giardino zoologico più grande d'Italia costituito da ettari ed ettari di spazi in cui tutte le specie animali presenti si fanno ammirare. Sempre attento a mantenere fede al proprio ruolo scientifico-divulgativo, dovere morale e missione fondamentale dei moderni parchi faunistici, il parco si configura come un’esperienza conoscitiva e di crescita davvero unica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi ora, nella massima sicurezza, sarà possibile trascorrere qualche ora all'insegna delle emozioni che solo gli animali possono regalare, staccando totalmente dal pensiero di ciò che si è attraversato da due mesi a questa parte.