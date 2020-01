Verme nel panino della mensa scolastica: si cercano i responsabili

BRINDISI - A seguito dell’episodio che si è verificato ieri, 16 gennaio, in cui una mamma ha trovato un verme all’interno di cibo confezionato e distribuito ad un giovane scolaro (scuola primaria Don Bosco) durante il servizio mensa, l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata per comprendere quanto accaduto.

L’assessore alla Pubblica istruzione Isabella Lettori, attraverso gli uffici, ha contattato i responsabili della ditta Serenissima che gestisce la refezione scolastica e i rappresentanti del Comitato Mensa.

In particolare sono state chieste informazioni in merito all’azienda fornitrice del pane, le indicazioni su qualificazioni, luoghi e modalità di manipolazione del cibo, le procedure adottate per la lotta agli infestanti, le azioni correttive poste in essere da Serenissima e il personale che ha manipolato il cibo.

“Vogliamo capire di cosa si tratta, cosa è successo ed eventuali responsabilità saranno sanzionate - precisa l’assessore Lettori -. Non resteremo a guardare perché la salute dei bambini ci sta a cuore e credo che le famiglie meritino risposte e rassicurazioni. Voglio sottolineare anche che, in questi mesi, non sono giunte segnalazioni di disservizi da parte del Comitato Mensa né dalle famiglie. Siamo impegnati ad esercitare la nostra funzione di vigilanza in modo concreto a tutti i livelli”.

Da dicembre, come prevedeva il capitolato, l’amministrazione si è dotata anche di una figura tecnica che controlla la qualità del cibo. Per la prossima settimana è stato convocato il Comitato Mensa.