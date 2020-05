Versalis: "Nessuna correlazione fra emissioni odorigene e nostre attività"

BRINDISI – Eni Versalis conferma la propria estraneità alle emissioni odorigene che si sono registrate la scorsa settimana a Brindisi. Prosegue la diatriba fra la multinazionale e il sindaco Riccardo Rossi, che ieri ha divulgato il report preliminare dell’Arpa, dal quale emergono picchi rilevanti di toluene e benzene fra il 16 e il 20 maggio, periodo, come rimarcato dallo stesso primo cittadino, in cui l’impianto di cracking è stato sottoposto a lavori di manutenzione.

“Versalis (Eni), a fronte delle recenti ulteriori dichiarazioni considerate infondate – si legge in una nota dell’azienda - conferma l’estraneità del proprio operato agli eventi contestati dall’ordinanza del sindaco. Da una prima analisi del report preliminare Arpa, non emergono superamenti dei limiti di legge e non risulta una correlazione tra i fenomeni odorigeni e le attività di Versalis”.

“Ribadendo che la salute pubblica costituisce da sempre un valore fondamentale per l’azienda – si legge ancora nel comunicato della società - Versalis auspica che sia consentita l’immediata ripresa dell’attività industriale e, nel solco dei rapporti di collaborazione costruttiva che negli anni si sono creati con le autorità competenti, ritiene coerente e necessario il contestuale avvio di un confronto tecnico con gli enti preposti al fine di rappresentare la correttezza delle proprie attività. Nell’ipotesi del protrarsi, immotivato, del fermo degli impianti, la società metterà in atto tutte le azioni necessarie a tutela dello stabilimento industriale e delle persone che vi lavorano”.