Rifacimento stradale: via del Mare chiusa al traffico per 20 giorni

BRINDISI - Avranno finalmente inizio domani (25 settembre) i lavori di rifacimento del manto stradale in via del Mare, strada nevralgica della viabilità cittadina costellata di buche, crepe e sconnessioni.

Dal 25 settembre, fino al 15 ottobre dalle 7 alle 15, nel tratto stradale compreso tra via Fratti e Porta Lecce, sono stati disposti chiusura al traffico, divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati ad esclusione dei mezzi adibiti alla movimentazione del materiale per consentire la manutenzione straordinaria della viabilità pedonale urbana e carrabile.

Nei giorni dei lavori potrà essere istituito il senso alternato, con movieri o impianto semaforico, oppure la chiusura totale a seconda delle caratteristiche della sede stradale oggetto dei lavori. I veicoli in transito su via Fratti, giunti all’intersezione con via del Mare, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via del Mare e piazza Vittorio Emanuele II.